Marketing territoriale, soldi di Regione Lombardia a tre progetti comaschi

Soldi dalla Regione a sostegno dello sviluppo e della realizzazione di progetti di marketing territoriale: tre di questi sono in provincia di Como. Si tratta di Castelnuovo Bozzente per la creazione di un punto attrattivo di entrata al Parco Pineta (115.840 euro), Brienno (per tre belvedere a lago, 94.909,78 euro) e di un Info point bike e fishing lungo il Lambro. (67.423,08 euro).