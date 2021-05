Masters negli Stati Uniti, grande attesa per Piffaretti

Massimiliano Piffaretti in gara in questi giorni in uno degli appuntamenti mondiali più importanti per lo sci nautico e il wakeboard. Il comasco partecipa infatti ai Masters, competizione per soli qualificati, prestigiosa passerella riservata ai migliori atleti iridati. L’appuntamento – questo è il 61° – si rinnova dal 1959 nell’arena di sci nautico più famosa al mondo: il Robin Lake di Callaway Gardens (Pine Mountains- Stati Uniti), piano d’acqua realizzato appositamente per le grandi competizioni di sci nautico, dotato di tribune coperte. Uno stadio per la disciplina.

Quest’anno gli azzurri qualificati alla prestigiosa manifestazione sono tre nella categoria Masters e due nella Junior.

Tra i big scenderanno in acqua Massimiliano Piffaretti, 25 anni, campione europeo in carica, virtuoso del disciplina wakeboard, uno tra i più grandi esperti al mondo di sport con la “tavola”. Nel suo palmarès, nel 2015, la vittoria iridata ai Mondiali in Messico, a Cancun, la prima nella storia dell’Italia. Un atleta stimato a livello globale, che già ha ricevuto ovunque riconoscimenti; nel 2019, ad esempio, è stato proclamato sciatore dell’anno negli States.

Oltre a Piffaretti saranno in lizza nelle discipline classiche Edoardo Marenzi (di Lesa, Novara) combinatista, e Alice Bagnoli, milanese, capace di destreggiarsi con ottimi risultati nelle varie specialità.

A Callaway Gardens sono attesi altri due giovani Junior azzurri, pure qualificati per calcare il famoso palcoscenico sull’acqua e regalare emozioni al pubblico italiano: il palermitano Edoardo Marino, per la specialità slalom, e l’altoatesino Florian Parth, per il salto.

L’unico rammarico, per l’Italia, è la mancata qualificazione del trentino due volte campione del mondo e pluricampione europeo Thomas Degasperi, che nell’edizione numero 60 della competizione, disputata nel 2019, era salito sul podio, conquistando la medaglia di bronzo.