Mercato azzurro: nel mirino l’attaccante Aiman Napoli

Como sul mercato in attesa di conoscere la decisione del Tar del Lazio relativa al ripescaggio in serie C, attesa per il 13 settembre.

La società, con il suo consulente Ninni Corda, si sta muovendo sul mercato per cercare di piazzare un colpo in attacco: nel mirino c’è Aiman Napoli, classe 1989, punta centrale, italo-marocchino, attualmente svincolato, cresciuto nel vivaio del’Inter. Tra le squadre in cui ha finora militato, Renate, Pisa, Crotone, Verona, Reggiana e Prato.