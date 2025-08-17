Microonde senza odori: il trucco del limone che scioglie anche le incrostazioni

Basta un limone per dire addio a puzza e residui nel microonde. Un rimedio economico che igienizza e fa tornare tutto splendente.

Il microonde, usato ogni giorno, trattiene odori e macchie. Invece di prodotti specifici, funziona un frutto comune: il limone.

È un’alternativa ai classici bicarbonato e aceto: sgrassa, profuma e aiuta a disinfettare eliminando i cattivi odori.

Come si fa, passo dopo passo

Taglia il limone a metà, spremi il succo in una ciotola adatta al microonde e diluiscilo con acqua. Avvia l’apparecchio per 4 minuti, finché la soluzione bolle e il vapore si diffonde.

Attendi qualche minuto con lo sportello chiuso: il vapore ammorbidisce grasso e incrostazioni, facilitando la pulizia interna.

Pulizia finale e risultato

Rimuovi piatto girevole e schizzi con un panno in microfibra o una spugna, passando pareti, parte superiore e vassoio. I residui si staccheranno senza sforzo.

Con questo metodo rapido ed economico, il microonde resta pulito, deodorato e più sicuro da usare nel tempo.