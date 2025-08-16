Vecchie macchine da scrivere che valgono una fortuna: quali interessano davvero ai collezionisti

Non basta l’età: a fare il prezzo sono rarità, stato di conservazione e marchio. Alcuni modelli del Novecento oggi sono ricercatissimi.

Nel corso del XX secolo molti brand hanno firmato macchine da scrivere iconiche, ciascuna con una storia e un design riconoscibili. Non tutti sanno che alcuni esemplari possono raggiungere valutazioni molto elevate.

A pesare sono soprattutto la rarità, le condizioni generali e l’appeal estetico del pezzo. Accessori originali e funzionalità completa incrementano ulteriormente l’interesse dei collezionisti.

I marchi nel mirino: Hermes, Olivetti, Underwood

Tra i nomi più apprezzati spiccano Hermes, Olivetti e Underwood, marchi legati a qualità costruttiva e innovazione. Le loro macchine non sono solo strumenti, ma anche oggetti di design che raccontano un’epoca.

Particolarmente citata dagli appassionati è la Underwood No. 5, vera icona del Novecento: robusta, influente nel linguaggio del prodotto e molto ricercata quando rara e in perfetto ordine.

Come si riconosce un esemplare “giusto”

Dettagli e integrità contano: verniciatura, tasti, carrello e meccanica, oltre alla presenza di custodia e manuali. Ogni elemento può fare la differenza nella stima finale.

Il mercato resta variabile: meglio documentare la provenienza e verificare la funzionalità prima dell’acquisto. Nei pezzi migliori, qualità e conservazione vanno di pari passo con il valore.