Monza Rally Show: Alessandro Re è il lariano migliore nella classifica finale

La stagione dei rally in Lombardia è quasi terminata. Manca soltanto la Ronde Città dei Mille, che andrà in scena il prossimo fine settimana in terra bergamasca, con base ad Alzano Lombardo e prova speciale sul tratto fra Nembro e Selvino.

Lo scorso fine settimana a Monza è andato in scena il Rally Show. Il confronto tra i comaschi al via è stato vinto da Alessandro Re (nella foto) che, navigato dal ligure Fulvio Florean, ha terminato settimo assoluto con la sua Vw Polo. Lorenzo Bontempelli, campione sociale Aci Como 2019, ha chiuso 21° con la Skoda Fabia, affiancato dal valtellinese Mirko Franzi. Ventottesima piazza, con la medesima vettura, per Davide Valsecchi – già iridato di Gp2 – e Denis Tarantello; trentasettesima per i portacolori della Vs Corse Marco Roncoroni e Paolo Brusadelli, pure su Fabia.