Museo del Ghisallo, evento dedicato alla maglia rosa

Sono già aperte al Museo del Ghisallo le prenotazioni per seguire dal vivo il prossimo appuntamento organizzato nell’ambito di “Cinema-ciclismo-turismo”; la rassegna prevede la proiezione di filmati con il sottofondo musicale, suonato dal vivo, dell’artista Rossella Spinosa.

L’evento è fissato per sabato 21 agosto alle ore 11, con un momento tutto dedicato ai novant’anni della maglia rosa, con un filmato che raccoglie immagini inedite sia del Museo stesso del Ghisallo, sia di Acdb Alessandria.

L’ingresso per l’iniziativa è libero, ma accorre comunque mandare una iscrizione per partecipare, scrivendo all’indirizzo di posta info@museodelghisallo.it.

Tra l’altro, uno dei punti di forza della struttura di Magreglio è proprio la collezione di maglie rosa del Giro d’Italia, uno dei punti più ammirati dagli appassionati che visitano l’esposizione permanente, che quest’anno compie quindici anni di vita. A questo anniversario sarà dedicato l’ultimo capito della rassegna con Rossella Spinosa, venerdì 15 ottobre alle 18, a pochi giorni di distanza dal passaggio del Giro di Lombardia dal Ghisallo, previsto per sabato 9.

Il Museo del Ciclismo del Ghisallo è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 17.30; sarà così anche domenica prossima, giorno di Ferragosto.

Compatibilmente con la situazione del Covid, la struttura è al lavoro per organizzare qualche incontro con i protagonisti dello sport del pedale; tra le iniziative a cui il presidente Antonio Molteni sta pensando, un ritrovo dei corridori Professionisti comaschi o comunque legati al territorio lariano.