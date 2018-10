Musica cameristica, appuntamento al Sociale

Continuano i concerti di Camera con musica nella Sala Bianca del Teatro Sociale di Como in piazza Verdi. Domani mattina alle 11 è tempo di “Meditazione e sogno”, in compagnia del Quartetto Werther (foto) composto da Misia Iannoni Sebastianini al violino, Martina Santarone alla viola, Simone Chiominto al violoncello e Antonino Fiumara al pianoforte. Il gruppo si esibirà in musiche di Gabriel Fauré (Quartetto n. 1 in do minore op. 15 ) e Robert Schumann (Quartetto in mi bemolle maggiore op. 47). Il concerto è promosso in collaborazione con l’associazione Musica con le ali. Ingresso libero.

Fondato a Roma nel 2016, il Quartetto Werther è una realtà emergente nel panorama cameristico italiano. Il nome scelto per questa formazione ha l’intento di omaggiare Johannes Brahms che in una lettera aveva alluso al protagonista del romanzo di Goethe a proposito del suo ultimo quartetto con pianoforte. Il concerto di debutto del Werther presso il Teatro Marrucino di Chieti, inserito nella stagione ufficiale della Fondazione, è stato accolto con grande entusiasmo ed unanimi consensi, così come le loro esibizioni per la Società Umanitaria di Milano presso il Salone degli Affreschi, per la Fondazione Musicale Santa Cecilia di Portogruaro, per il 54° Festival Pontino di Musica presso il Castello “Caetani” di Sermoneta, al Palazzo Strozzi-Sacrati di Firenze per la Regione Toscana in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, per Musica da Casa Menotti-Festival dei Due Mondi di Spoleto, per l’Università della Tuscia di Viterbo, presso la Sala Baldini di Roma per I concerti del Tempietto, per il Reale Circolo Canottieri “Tevere-Remo” in collaborazione con l’AgiMus di Roma, per il Monferrato Classic Festival, per il Festival Nei Suoni dei Luoghi del Friuli e per Ritratti Festival di Monopoli. Da Maggio 2018, il Quartetto Werther collabora con l’Associazione Musica con le Ali, debuttando in Russia presso la Moscow International House of Music ed esibendosi presso la Chiesa dei SS. Apostoli e Biagio di Firenze ed il Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia.