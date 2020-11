Nations League: Bonucci, ho stretto i denti ma devo fermarmi

(ANSA) – ROMA, 14 NOV – "Ho stretto i denti per 20 giorni, perché volevo esserci, ma non posso farlo e adesso devo fermarmi. Anche contro la Lazio avvertivo un certo fastidio, soprattutto nell’ultima mezz’ora, poi il dolore è aumentato. A Torino valuteremo i tempi del mio recupero. Non sto bene, mi dispiace, ci tenevo tanto a esserci in queste due partite". Così, parlando a Raisport, Leonardo Bonucci annuncia la decisione di lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un infortunio muscolare. (ANSA).