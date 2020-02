Next Gen Cup a Pesaro, i canturini oggi in campo contro Reggio Emilia

L’Under 18 della Pallacanestro Cantù, guidata in panchina da coach Mattia Costacurta, è pronta ad affrontare la fase finale della Lba Next Gen Cup, manifestazione dedicata alle formazioni giovanili delle società iscritte alla serie A.

L’esordio questo pomeriggio alle ore 15.30, contro Reggio Emilia. La partita è valida per i quarti di finale del torneo che, dal 13 al 16 febbraio, si svolge a Pesaro. La città delle Marche è la sede scelta anche per la Final Eight di Coppa Italia.

Dopo aver passato la fase a gruppi, nello scorso mese di dicembre a Bologna – nel girone B c’erano anche Trieste, Varese e Virtus Roma – la S.Bernardo-Cinelandia affronterà per due volte la compagine emiliana. Chi supererà il turno troverà una formazione fra Pesaro e Trento.

Dall’altra parte del tabellone, invece, i quarti di finale prevedono i confronti tra Pistoia e Trieste e tra Reyer Venezia e Fortitudo Bologna.