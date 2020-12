Nicolas Mazzarino a 45 anni giocherà con il Penarol in Uruguay

A 45 anni l’ex capitano della Pallacanestro Cantù Nicolas Mazzarino (nella foto) non ha alcuna intenzione di appendere le scarpe da basket al chiodo.

Ieri è stato infatti annunciato l’ingaggio del giocatore da parte della società del Penarol di Montevideo, che parteciperà alla Liga Uruguaya 2021.

Nicolas Mazzarino, classe 1975, è arrivato in Italia nel 2002 a Reggio Calabria e ha poi giocato con la formazione canturina dal 2005 al 2013, conquistando, tra l’altro, la Supercoppa tricolore 2021 nella finale di Forlì vinta contro Siena.

Una volta tornato nel suo Paese, l’Uruguay, ha militato per sette stagioni nella formazione del Melvin, che ora lascerà per passare al Penarol, che, come la famosa squadra di calcio, ha gli stessi colori sociali, i caratteristici giallo e nero.