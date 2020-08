Nuovi casi di Coronavirus, Como +3

Torna leggermente a crescere intanto il numero dei contagiati da Coronavirus in provincia di Como, dopo lo zero registrato lunedì, ecco 3 nuovi casi sui 44 totali in Lombardia, dove sono stati processati 5.696 tamponi. Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+86), diminuiscono i ricoveri in non in terapia intensiva (-2) e non si registrano contagi in provincia di Lecco e Pavia.

Dei 44 nuovi casi regionali, 14 sono debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. Restano ricoverati in terapia intensiva 9 pazienti. Una persona è deceduta da positiva al virus. Per quanto riguarda le altre province, 19 i positivi a Milano (di cui 16 a Milano città), 7 a Mantova, 5 a Bergamo, 3 a Como, 2 a Brescia e a Lodi, 1 caso a Cremona, a Sondrio, Monza Brianza e a Varese, 0 a Lecco e a Pavia.