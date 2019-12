Nuovi treni sulla linea peggiore della Lombardia. Sabato si viaggia gratis a bordo del “Caravaggio”

La speranza, dopo essere stata indicata dal rapporto Pendolaria di Legambiente come la peggior linea ferroviaria della Lombardia e la quarta in Italia per disservizi, è che l’arrivo di nuovi treni sulla tratta S11 Milano-Como-Chiasso possa servire a migliorare l’offerta. E così sabato 21 dicembre Trenord propone un viaggio “regalo” a bordo del nuovo treno Caravaggio che circolerà sulla linea S11 tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni da metà gennaio. Per l’occasione, sarà possibile viaggiare gratuitamente sulle corse effettuate dal Caravaggio e su tutti gli altri treni in circolazione sulla linea S11, grazie a un biglietto speciale gratuito distribuito il giorno stesso dell’evento a bordo del treno o in prossimità degli accessi ai vagoni; in carrozza saranno proposte animazioni per grandi e bambini. Entro la fine di gennaio 2020 sarà in servizio sulla linea anche un secondo Caravaggio.