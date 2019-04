Oggi e domani nelle piazze le “Uova di Pasqua” dell’Ail

Arriva anche quest’anno la tradizionale iniziativa delle “Uova di Pasqua” promossa dall’Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. L’appuntamento, alla 26esima edizione, avrà luogo in 4.800 piazze italiane oggi e domani. Il 2019 è un anno importante per l’AIL che celebra 50 anni di attività. Cinquant’anni di impegno al fianco dei malati, contro i tumori del sangue, con l’obiettivo di sostenere la ricerca. Le uova saranno distribuite a Como (via Luini), Sagnino, Cantù (via Matteotti), Erba (piazza Vittorio Veneto) e Lipomo.