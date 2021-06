Paraciclismo: tre comaschi in gara ai Mondiali

Tre atleti comaschi sono in Portogallo per difendere i colori della Nazionale di Paraciclismo, che torna a calcare il palcoscenico iridato con il Campionato del Mondo di Cascais. L’evento è in programma da oggi al 13 giugno al Circuito di Estoril – noto per aver ospitato anche i Gran Premi di F1 automobilistica – e lungo le strade del Paese lusitano.

Dopo lo stop forzato dello scorso anno causa Covid, i 21 azzurri convocati dal commissario Mario Valentini sono sbarcati in Portogallo, pronti a confermare la loro potenza di caratura mondiale e mandare un deciso segnale in previsione delle Paralimpiadi di Tokyo.

Tre, come detto, i lariani che fanno parte della spedizione azzurra con buone speranze di salire sul podio iridato: sono Paolo Cecchetto (campione olimpico a Rio 2016, nella foto), Roberta Amadeo e Pierpaolo Addesi (nato a Mariano Comense nel 1976, da anni si è trasferito in Abruzzo).