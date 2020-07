Paura ad Albese con Cassano, in fiamme il tetto di una villa

Paura ad Albese con Cassano ieri sera per un incendio divampato a Villa Campari in via Vittorio Veneto. A bruciare è stata parte del tetto della struttura dove si trovava un gruppo di ragazzi, in tutto una ventina, tra loro anche minorenni. L’allarme è scattato ieri sera intorno alle 23. Sarebbe stato proprio uno dei giovani radunati in giardino ad accorgersi del fumo che usciva dalla villa.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco da Como e Erba e l’intervento di spegnimento e messa in sicurezza si è concluso un paio d’ore dopo. Sul posto si sono presentati anche i mezzi del 118, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato in modo serio. Solo due persone, un adulto e un ragazzo, sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

“Ho visto i ragazzi preoccupati ma nessuno era ferito, nonostante lo spavento – ha detto il sindaco di Albese con Cassano, Carlo Ballabio che ieri sera si è recato sul posto – gravi conseguenze non ce ne sono state”.