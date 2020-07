Playoff in serie C. Nel girone A c’è Alessandria-Siena. Il Novara al turno successivo

Secondo turno, oggi, per la seconda fase dei playoff in serie C, campionato a cui ha preso parte il Como e che per i lariani è terminato con il tredicesimo posto nella classifica finale del girone A, determinato dal’algoritmo.

In ogni caso rimane la curiosità di vedere come terminerà il torneo in cui ha militato la formazione di mister Marco Banchini. In palio un posto tra i Cadetti nella prossima stagione. Nel gruppo A una partita non sarà sicuramente disputata: il Novara passerà il turno a tavolino per la rinuncia del Pontedera, una scelta dei dirigenti della compagine toscana che è stata pesantemente contestata dai sostenitori granata.

Alle 20.30, invece, andrà regolarmente in scena il confronto fra Alessandria e Siena. Gli altri match saranno Sud Tirol-Triestina (ore 20 a Bressanone), Padova-FeralpiSalò (20.45), Ternana-Catania (20.30) e Potenza-Catanzaro (20.45).

Sono sfide secche, senza ritorno. In caso di parità al 90’ passerà il turno la formazione di casa, meglio piazzata nella regular season.

Per quanto riguarda i verdetti già noti, sono state promosse in serie B le prime tre di ogni girone (Monza, Reggina e Lanerossi Vicenza). I playoff assegnano, come detto, un ulteriore pass.

Sono invece retrocesse direttamente le ultime (Gozzano, Rimini e Rieti), mentre i playout hanno condannato Giana Erminio, Pianese, Ravenna, Arzignano, Bisceglie e Rende.