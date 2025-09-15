Pensavo fosse un brufolo, 10 minuti dopo mi è venuto un infarto | Chiama subito il 118 se ti accorgi…

Non sempre ciò che può sembrare un brufolo, lo è davvero. A volte può essere il sintomo di qualcosa di più grande. Può mandare all’ospedale.

Capita spesso che sulle nostre mani compaiano delle strane macchie, delle protuberanze oppure delle alterazioni della pelle, che solitamente liquidiamo con un rapido pensiero, convinti si tratti di un brufolo.

È effettivamente un’ipotesi del tutto plausibile, dato che la pelle può reagire allo stress, allo sporco o agli ormoni in questo modo.

A volte però può nascondere un problema che in realtà è molto più serio. Tuttavia difficilmente ci facciamo caso, perchè tendiamo a ignorare questi sintomi, anche quando sono in realtà molto più che dei semplici brufoli.

Possono nascondere delle anomalie circolatorie e causare dei problemi molto più grandi della semplice irritazione alla pelle. In pochi minuti possono scatenare un attacco di cuore.

Il sintomo di qualcosa di più pericoloso

Quella che a prima vista può sembrare qualcosa che ricorda un brufolo, potrebbe essere in realtà qualcosa di molto più grave, che non ha niente a che fare con i problemi della pelle. Basta pensare alla cianosi.

È un problema che è strettamente legato a un’alterazione della circolazione sanguigna e indica che i tessuti non stanno ricevendo una quantità sufficiente di ossigeno. Si presenta però come un brufolo bluastro. In realtà però è molto più pericoloso.

Un problema molto più grande del brufolo

Questo problema si manifesta quando il sangue che circola nel corpo ha un’ossigenazione insufficiente. In pratica, il sangue poco ossigenato diventa di un colore più scuro, che traspare attraverso la pelle e le conferisce così una tinta bluastra.

Sono diverse le cause a cui il fenomeno può essere associato. “Mypersonaltrainer.it” spiega che tra queste ci sono anche i problemi cardiaci, come l’infarto del miocardio e le difficoltà respiratore, come un’insufficienza polmonare o l’ostruzione dei vasi sanguigni. Se infatti si presenta in modo improvviso, accompagnata da altri sintomi come la mancanza di respiro, il dolore al petto o la stanchezza estrema, è un’emergenza medica. È bene infatti in questi casi, contattare subito il 118 e correre in ospedale. Non è un semplice brufolo, ma qualcosa di molto più grave.