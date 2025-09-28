Se lo bevi di sera, attiri le zanzare: sentono il tuo odore da 8 km | Ti pungono a morte per colpa di questa bevanda

Secondo alcune ricerche, chi beve questa bevanda ha più probabilità di attirare le zanzare. Le dirige verso di te.

Le zanzare sono universalmente riconosciute come tra gli animali più fastidiosi e urticanti.

Le loro punture non sono solamente un inconveniente pruriginoso, ma possono anche rappresentare un rischio significativo per la salute, data la loro capacità di veicolare gli agenti patogeni.

Dalle serate estive rovinate al sonno interrotto, il desiderio di evitarle è massimo. Tuttavia per alcune persone, evitarle sembra che non sia così semplice.

Per quanto si sforzino di allontanarle, sembra che per alcuni individui le zanzare abbiano una predilezione inspiegabile.

I favoriti dalle zanzare

Questa attrazione delle zanzare non è affatto casuale, ma è il risultato di una combinazione di fattori che rendono un ospite più “appetibile” di un altro. Una parte del motivo risiede in ciò che indossiamo.

Come spiega un articolo di “Ilfattoalimentare.it”, i colori scuri per esempio tendono ad attrarre maggiormente questi insetti rispetto a quelli chiari e così anche l’uso di creme e cosmetici. Gli atomi che sprigionano possono essere irresistibili. Una componente significativa dell’attrazione è invece legata a ciò che introduciamo nel nostro corpo: ciò che mangiamo e beviamo.

Una bevanda che attira le zanzare

Proprio tra le bevande, una in particolare sembra agire come un vero e proprio magnete per le zanzare. L’associazione tra la sua assunzione e un aumento delle punture non è però solo una diceria popolare, ma un fenomeno studiato scientificamente.

Questa bevanda, non si limita quindi al contenuto di alcol. Una volta metabolizzata dall’organismo, sprigiona una serie di sostanze volatili che si rivelano estremamente gradite agli insetti. Questa connessione tra la birra e le zanzare è dimostrata dai ricercatori dell’Università Radboud di Nimega, nei Paesi Bassi, che hanno condotto un singolare esperimento sul campo, confermando come un bicchiere possa trasformare una persona in un bersaglio privilegiato per le zanzare. Per evitarle, è bene quindi smettere di berla.