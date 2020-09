Piano Scuola, tampone immediato per studenti e docenti

Scatta il piano anticovid a scuola. «Viene consentito l’accesso diretto all’effettuazione dei tamponi, con motivazione ben definita, per studenti e personale scolastico in caso di sintomi sospetti e sono garantiti gli esiti entro la giornata. L’isolamento scatta in caso di positività accertato. Per patologie con sintomi no covid, non serve certificazione del medico per il rientro in classe».

Il presidente della Regione Lombardia e l’assessore al Welfare sintetizzano così le novità principali che caratterizzano le linee guida per l’avvio dell’attività scolastica. I punti tampone vengono definiti dal coordinamento Ats/Asst e sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato almeno 4 ore al giorno durante la mattinata. I laboratori processano i tamponi in giornata.