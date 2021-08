Piccolo Giro di Lombardia domenica 3 ottobre con il passaggio dal Ghisallo

Domenica 3 ottobre con base ad Oggiono, nel Lecchese, è in programma il 93° Piccolo Giro di Lombardia. La corsa riservata alla categoria Under 23 precede di pochi giorni il “Lombardia” dei Pro, in calendario sabato 9 ottobre (via da Como, arrivo a Bergamo).

Il tracciato del “Piccolo” sarà quasi tutto concentrato nel lecchese, anche se non mancherà il tradizionale passaggio dal Colle del Ghisallo. Daniele Fumagalli, presidente del Velo Club Oggiono – che cura l’evento – spiega: «Con impegno, caparbietà e costanza siamo cresciuti, anno dopo anno, e siamo riusciti a diventare un punto di riferimento a livello internazionale. Ci rimettiamo in gioco anche se, purtroppo, la situazione di emergenza sanitaria non è cessata e andrà ad influire sull’organizzazione».