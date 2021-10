Premio di poesia “Elli” a Carugo, ecco i vincitori

Si è svolta sabato 23 ottobre alle ore 16.00 presso l’Auditorium delle Scuole (Via XXV Aprile) a Carugo la premiazione del concorso di poesia “Vittoria Elli”.

Questi i nominativi dei vincitori:

Sez. ragazzi dagli 11 ai 17 anni.

1° riconoscimento: Chiara Stilo di Carugo (CO) con “La vita”

2° riconoscimento: Sara Molteni di Carugo (CO) con “Miei cari piedi”

La giuria ha altresì conferito due Menzioni Speciali: Jacopo Pesenti di Mariano Comense (CO) con “Le mie scarpe” e Bushra Khadim di Carugo (CO) con “Passi di speranza”.

Infine, è stato attribuito un Premio Speciale Giuria a Jacopo Aurola di Gavardo (BS) con “Fari Vaghi”.

Sez. adulti dai 26 anni compiuti:

1° Nunzio Buono di Casorate Primo (PV) con “Versi non scritti (e poi il male ti ha portata via)”

2° Mauro Barbetti di Osimo (AN) con “Sfuga”

3° Dario Marelli di Seregno (MB) con “L’indugio dei passi”

La giuria ha altresì conferito due Menzioni Speciali: Maria de Lujan Cianfagna di Ponte Lambro (CO) con “Essenziale” e Flavio Provini di Milano (MI) con “Sotto il plenilunio”.

Per la sezione adulti, dai 26 anni compiuti, sono pervenute 33 poesie. La maggioranza dei poeti partecipanti proviene dalla Regione Lombardia, territorio che è stato ben rappresentato attraverso le poesie. Abbiamo avuto partecipanti anche da altre regioni italiane, quali: Campagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Veneto e Sicilia. La maggior parte dei partecipanti a questa edizione si colloca nella fascia d’età tra i 40 ed i 60 anni.

Per la sezione ragazzi, dagli 11 ai 17 anni, sono pervenute 41 poesie. Significativa è stata la partecipazione al concorso degli studenti della Scuola Secondaria di Primo grado Giulio Salvadori di Carugo. Da sottolineare l’impegno profuso nell’incentivare la partecipazione dei ragazzi al Concorso tramite la collaborazione con i docenti della Scuola.

La giuria quest’anno ha beneficiato della presenza di:

Gianluca Alzati: insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria di primo grado e scrittore.

Stefano Buzzi: autore e speaker radiofonico.

Claudia Consonni: psicologa e scrittrice.

Carmen Legnante: titolare della libreria Libri al Sette

Martina Sangalli: finalista della 26^ edizione del Premio Campiello giovani.