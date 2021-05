Primo piano sul mondo del lavoro, torna “Border” su Espansione Tv

Torna mercoledì sera Border – Storie di confine, format serale dell’emittente Espansione Tv, sul canale 19 del digitale terrestre. Un approfondimento settimanale sulle vicende economiche, politiche e sociali che attraversano la frontiera fra Italia e Svizzera. Border – Storie di confine va in onda ogni mercoledì, in diretta, a partire dalle 20 ed è condotta dalla giornalista Anna Campaniello.

Ospiti in studio, telefonate (allo 031.30.00.655) e linee WhatsApp (al numero 335.70.84.396) per gli interventi in diretta dei telespettatori. Ospiti, mercoledì, saranno tra gli altri il sindacalista Matteo Mandressi della Cgil di Como e Carlo Coen, presidente della Società Commercianti del Mendrisiotto.