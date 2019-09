Progetto giardini a lago, il cantiere slitta di un anno. Persi i contributi regionali, lavori al via nel mese di ottobre del 2020

Giardini a lago di Como, il cantiere slitta di un anno. I lavori, salvo ulteriori imprevisti, partiranno nel mese di ottobre del 2020. Il Comune procede nell’impresa di portare a termine il progetto. I lavori, non ancora iniziati, hanno già incontrato una serie di intoppi e lungaggini dovute a cavilli burocratici che hanno di fatto modificato il cronoprogramma iniziale, tanto da far perdere a Palazzo Cernezzi il finanziamento di Regione Lombardia, ossia 380mila euro su un totale di 1,5 milioni di euro.

Gli uffici comunali sono al lavoro per recepire le novità emerse dalla conferenza dei servizi e realizzare così il progetto di riqualificazione adeguatamente modificato. «Abbiamo perso i finanziamenti perché il cronoprogramma non è stato rispettato, ora dunque non abbiamo più scadenze da tenere in conto – spiega l’assessore all’Ambiente di Palazzo Cernezzi, Marco Galli – Giovedì informerò sindaco e giunta degli interventi al progetto che non erano stati previsti e di quanto salirà la spesa».

