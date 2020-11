Protestano infermieri Piemonte, subito 3.500 assunzioni

(ANSA) – TORINO, 02 NOV – Protesta degli infermieri del Nursing Up, questa mattina in centro a Torino, per chiedere più assunzioni. Con addosso le magliette di Superman, loro che durante l’emergenza Covid sono stati più volte paragonati ai supereroi, gli infermieri del sindacato denunciano "la mancanza di 3.500 figure professionali" in Piemonte e accusano la Regione di "ritardi nelle assunzioni, in particolare dei contratti di pochi mesi". I lavoratori sono in sciopero fino alle 7 di domani mattina, "ma i servizi saranno come sempre garantiti", precisa il sindacato. In piazza con il Nursing up anche il Coima, sindacato delle professioni sanitarie, e l’Adi, l’associazione avvocatura degli infermieri. (ANSA).