Quasi 120mila euro ai vigili del fuoco comaschi dalla Regione

“Prosegue il sostegno da parte di Regione Lombardia ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco, la Lombardia ha messo a disposizione 1.000.000 di euro destinati a 59 distaccamenti dei”. Lo dichiara il sottosegretario ai rapporti con il consiglio di Regione Lombardia, il comasco Fabrizio Turba.



“Per la Provincia di Como, Regione Lombardia ha approvato la richiesta dei sette distaccamenti di Appiano Gentile, Cantù, Canzo, Dongo, Lomazzo, Centro Valle Intelvi ed Erba, per un totale di 119.236,44 euro – continua Turba – Queste risorse saranno destinate a migliorare le condizioni operative del personale dei distaccamenti dei vigili del Fuoco, acquistare nuovi mezzi ed attrezzature permettendo così, di implementare l’operatività del personale su tutto il territorio provinciale. La misura messa a disposizione dimostra il grande sostegno che l’istituzione regionale ha nei confronti dei vigili del fuoco i cui volontari rappresentano per il nostro territorio una risorsa fondamentale, come abbiamo potuto constatare dal loro pronto intervento nella gestione della situazione emergenziale causata dal maltempo che, negli scorsi giorni, ha colpito il nostro territorio”.