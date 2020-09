Quattro piloti lariani al Rally San Martino di Castrozza

Dopo il Rally d’Alba, secondo appuntamento della stagione 2020 del Campionato italiano Wrc con il “San Martino di Castrozza e Primiero”, che di disputa sabato prossimo. In programma sei prove speciali. Due comaschi sono tra i candidati per il podio finale, Corrado Fontana, al via con Hyundai i20, nella foto, e Paolo Porro, su una Ford Fiesta. partecipano alla corsa in Trentino anche gli altri comaschi Maurizio Mauri (su una Citroen Saxo) e Francesco Monga (Peugeot 208).