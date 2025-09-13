Questo borgo sul Lago di Como è rimasto al 1550: danno ancora la caccia alle streghe | Inquietantissimo

Questo borgo sul Lago di Como sembra essersi fermato al passato. Visitarlo è come fare un viaggio nella storia. Una passeggiata nel tempo.

Affacciato sulle sponde del Lago di Como, si trova un minuscolo borgo che sembra sospeso nel tempo. Con appena sedici abitanti, è il rifugio ideale per chi desidera abbandonarsi alla storia e alla tranquillità più assoluta.

L’aria che si respira è quella di un passato lontano, in cui ogni dettagli, dalle viuzze ai gradini scolpiti nella roccia, racconta storie di secoli andati.

Proprio per questi scalini, il borgo è soprannominato come “il borgo dei mille gradini”. Ogni passo regala una vista mozzafiato.

Ma non è solo questa la caratteristiche che rende il borgo un vero gioiello. Un dettaglio contribuisce a renderlo un posto incantevole, dove però il tempo sembra essersi fermato tantissimi anni fa.

Un borgo sospeso nel tempo

Questi antichi gradini, se percorsi, permettono di raggiungere il cuore medievale del borgo, che è dominato da un castello con la sua cinta muraria e da due torri che vigilano sul lago.

Anche il vecchio molo, con le barche dei pescatori che dondolano nell’acqua, contribuisce a creare un’atmosfera senza tempo. Ogni angolo svela un piccolo tesoro, e il silenzio del luogo invita a una riflessione profonda e sulla semplicità della vita di un tempo.

Una perla del Lago di Como

Uno dei gioielli più affascinanti del posto, come spiega “Giteinlombardia.it”, è la Chiesa di San Tommaso di Canterbury. Con le sue sculture gotiche, gli antichi affreschi e gli archi maestosi è una vera gemma.

Qua, i resti di affreschi del ‘300 e del ‘500, riscoperti durante i restauri del 1966, ci riportano a un’epoca in cui la fede e l’arte si fondevano in un’espressione unica di bellezza. Corenno Plinio è anche per questa ragione un borgo che rappresenta un vero e proprio viaggio a ritroso, dove la storia, l’arte e la natura, si incontrano in un viaggio unico e indimenticabile. Una passeggiata nel tempo.