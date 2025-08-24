ULTIM’ORA – IL PARADISO DELLE SIGNORE: correte, dobbiamo andare subito in onda | Anticipato nel palinsesto, c’è la nuova data

Rai 1 anticipa la messa in onda de Il Paradiso delle Signore dal 25 agosto 2025 per non far attendere gli appassionati.

Cosa accade quando l’attesa per una nuova stagione è troppo lunga? Le reti televisive cercano il modo migliore per tenere viva la passione degli spettatori.

È quello che sta accadendo con Il Paradiso delle Signore, la soap che da anni racconta intrecci, amori e sfide ambientate nel grande magazzino milanese più famoso del piccolo schermo.

Proprio nei pomeriggi di Rai 1, a partire dal 25 agosto 2025, torna un appuntamento che sa di casa per i telespettatori affezionati, un’occasione per rinfrescare la memoria e rivivere emozioni che hanno lasciato il segno.

Ma quali storie torneranno sullo schermo, e cosa ci aspetta prima del debutto della decima stagione? Ecco le anticipazioni e le novità che non puoi perdere, ma nessuno spoiler.

Le repliche della nona stagione in attesa dei nuovi episodi

Dal lunedì al venerdì, alle 16:00 su Rai 1, ritroveremo i protagonisti del Paradiso alle prese con gli ultimi colpi di scena della nona stagione, conclusa lo scorso maggio. Le puntate riprenderanno dal momento in cui Mimmo, nascosto da Agata, affronta l’arrivo del padre a Milano dopo essere stato sospeso dalla caserma. Intanto il segreto di Rita vacilla, mentre Marta Guarnieri decide di affrontare Enrico e confessargli di non poter avere figli. Non mancano tensioni sentimentali e professionali, come quelle di Botteri, diviso tra il successo della sua collezione e il rapporto con Delia.

Le repliche accompagneranno i fan fino all’atteso debutto della decima stagione, previsto per settembre 2025. Una scelta strategica di Rai 1, che dopo aver riproposto serie di successo come L’Allieva, Cuori e Don Matteo, decide di riportare sullo schermo le trame più recenti del Paradiso per preparare al meglio il terreno alle nuove avventure.

Anticipazioni della decima stagione: cosa bolle in pentola

Se la nona stagione ha lasciato il pubblico con storie sospese e sentimenti contrastanti, la decima promette di alzare ulteriormente il livello della narrazione. Nuovi personaggi si intrecceranno con i volti storici, portando con sé segreti e rivalità inaspettate. Non mancheranno amori tormentati, alleanze sorprendenti e sfide professionali che metteranno alla prova i protagonisti, con il grande magazzino milanese ancora una volta al centro di passioni e colpi di scena.

La decima stagione, attesa a settembre, segnerà un punto di svolta con nuove trame capaci di catturare anche chi si avvicina per la prima volta alla soap. Le repliche diventano così l’occasione ideale per rientrare nel ritmo delle vicende e prepararsi all’arrivo di un capitolo che si preannuncia tra i più emozionanti di sempre. L’attesa è finita, da lunedì rivivi le avventure dei tuoi beniamini e preparati per le grandi novità della nuova stagione.