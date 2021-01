Rally Aci-Etv e Tricolore Wrc, definite le linee-guida

Il gruppo di lavoro del Rally Aci Como-Etv può iniziare la sua opera verso la gara 2021. La federazione Aci Sport ha infatti definito le linee guida della nuova stagione per le corse che faranno parte del Campionato italiano Wrc. Dopo due anni come finalissima di Coppa Italia, la prova lariana – fissata per il 22 e 23 ottobre – è tornata a far parte della serie tricolore, il cui campione in carica è peraltro un pilota di casa nostra, Corrado Fontana, che nella classifica finale ha preceduto il piacentino Andrea Carella e il varesino Simone Miele.

Le competizioni con validità di campionato italiano, ad ogni livello, dovranno ovviamente attenersi a tutti i protocolli relativi al Covid, definiti in accordo con gli organi governativi. Per il tricolore Wrc, le singole gare dovranno avere la durata massima di 48 ore (comprensive delle ricognizioni) e tra gli 80 e i 100 chilometri di prove speciali. Si potranno prevedere tre tratti cronometrati, da ripetere più volte.

Il coordinamento dell’evento comasco, dopo la recente scomparsa di Paolo Brenna, per anni anima della manifestazione, è affidato al direttore di Aci Como, Roberto Conforti, che opterà per una ripartizione dei compiti nella squadra che lavorerà per costruire l’evento 2021.

Il Campionato italiano Wrc 2021 sarà basato su sette rally e quello lariano sarà l’ultimo della stagione. Como e Salento, avranno il coefficiente più alto (1,75 contro 1 e 1,25 delle altre) quindi daranno punteggi maggiori per la classifica generale.

La serie scatterà il 18 aprile con il Rally dell’Elba (coefficiente 1,25). Seguiranno Salento (16 maggio, 1,75), Alba (13 giugno, 1,25), Marca Trevigiana (11 luglio), Friuli Venezia Giulia-Alpi Orientali (22 agosto), San Martino di Castrozza (19 settembre, 1,25) e Aci Como-Etv (22 e 23 ottobre).