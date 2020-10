Rally Aci-Etv: il ritorno di Galli e Brambilla, la coppia vincente del 1995

«Non posso fermarmi troppo. Per venire a correre sono venuto via dalle vacanze in Sicilia e ora devo ritornare là subito, altrimenti la mia signora si arrabbia ancora di più». Era il 1995, il Rally Aci Como era appena tornato dopo qualche anno di pausa. Una corsa che era stata di validità nazionale, stoppata da un prefetto non troppo amante delle corse. Con il cambio al palazzo del governo l’evento fu riproposto in versione “sprint”, il gradino più basso.

Nuova versione, identico vincitore: Carlo Galli, che per tornare al volante nella corsa di casa aveva lasciato le vacanze in Sicilia. Le parole citate all’inizio furono le sue all’arrivo.

In quel 1995 il bellagino si era imposto su una Renault Clio del preparatore Elco Racing, servendo il tris, visto che aveva conquistato le ultime due edizioni della corsa lariana prima dell’interruzione forzata, nel 1989 affiancato da Pinuccia Sormani, nel 1990 da Aurelio Corbellini. Venticinque anni fa a leggere le note c’era invece Aldo Brambilla.

Un lungo riferimento storico legato all’attualità: proprio per celebrare il successo del 1995, dopo un quarto di secolo esatto, la coppia Galli (oggi 61 anni)-Brambilla (57) parteciperà al Rally Aci Como- Etv in calendario i prossimi 6 e 7 novembre. L’auto, una Citroen R5 con un disegno sul cofano dell’artista Mr. Save The Wall.

Una partecipazione romantica, per così dire, ma anche rilevante sotto il profilo agonistico. Non va dimenticato che qualche decennio fa Carlo Galli era capace di mettere in seria difficoltà Tommy Makinen, il finlandese che all’epoca correva in Italia e che poi avrebbe vinto ben quattro titoli mondiali, fra 1996 e 1999. Gli appassionati non hanno dimenticato e ora non vedono l’ora di ritrovare Carlo sulle prove speciali.