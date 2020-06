Rally, sull’auto di Paolo Porro il tributo a chi ha lottato contro il Coronavirus

Nel disegno della sua macchina per la stagione 2020, il rallista comasco Paolo Porro ha voluto dedicare un tributo a chi, in prima linea, ha combattuto nei giorni difficili dell’emergenza Coronavirus.

Il nuovo disegno della sua Ford Fiesta Wrc (nella foto) prevede infatti il ritratto di un medico in mezzo a supereroi.

Presto ricominceranno le gare su strada – anche se con una serie di limitazioni e protocolli da rispettare soprattutto per quanto riguarda il pubblico – e il pilota lariano tornerà a vestire casco, tuta e guanti. Paolo Porro ha deciso di partecipare all’International Rally Cup.

Il primo appuntamento sarà in Toscana, il 4 e 5 luglio, al “Casentino”; poi seguirà il “Bassano” in Veneto (il 25 e 26 settembre) per poi chiudere con l’Appennino Reggiano a metà dicembre.