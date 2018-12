“Rane rosa” con l’Italia. Convocate tre lariane ai raduni azzurri

«Per queste chiamate azzurre sono sicuramente un motivo di grande soddisfazione». Parole di Stefano “Tete” Pozzi, allenatore della Como Nuoto femminile, formazione che nel prossimo mese di gennaio inizierà la sua avventura nel campionato di serie A2 di pallanuoto femminile.

Nella sede di viale Geno è infatti arrivata la chiamata per due atlete delle “Rane rosa”, Rebecca Bianchi e Bianca Romanò, che parteciperanno nei prossimi giorni ad un collegiale dell’Italia riservato alle giocatrici nate nel 2002. Una convocazione che si aggiunge a quella di Anita Redaelli, nel gruppo delle azzurre 2004.

Una Como Nuoto donne che, dopo aver conosciuto il suo girone, ora sa anche il calendario del campionato 2019. L’inizio non sarà semplice, il 13 gennaio, con l’esordio in trasferta a Sori, in Liguria, con la locale formazione, molto accreditata. In casa, la settimana dopo, sfida con il Lerici.