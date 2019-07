Rapina in farmacia a Cabiate, arrestato un 30enne bergamasco

I carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Cantù e della Tenenza di Mariano Comense, hanno dato esecuzione ieri sera ad un fermo a carico di un 30enne bergamasco, sospettato di essere l’autore della rapina in farmacia avvenuta alle 12.30 di lunedì a Cabiate in via Vittorio Veneto.

Avrebbe agito con una pistola giocattolo e a volto scoperto. Il bottino sarebbe stato quantificato il 200 euro. L’uomo è stato rintracciato a Mariano Comense con ancora addosso la pistola giocattolo. Avrebbe ammesso le proprie responsabilità. E’ stato accompagnato al Bassone in attesa dell’interrogatorio di fronte al giudice delle indagini preliminari.