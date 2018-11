Ricerca sul Parkinson, a Como un incontro formativo

Ricercatori e clinici insieme per il Parkinson si riuniranno a Como sabato 24 novembre, giornata nazionale sulla malattia di Parkinson, per un incontro informativo aperto a tutti gli interessati, organizzato dalla dottoressa Tiziana Alberio e dal professor Mauro Fasano del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia dell’Università degli Studi dell’Insubria, nell’Aula Magna della sede di via Valleggio 11, a Como, a partire dalle ore 9,30.

Sul tema della ricerca si soffermerà Tiziana Alberio nel suo intervento dal titolo: “Nuove frontiere per la diagnosi e la terapia della malattia di Parkinson”; dell’aspetto clinico parlerà il dottor Marco Arnaboldi (Associazione COMOBRAIN), “Il trattamento della malattia secondo le linee guida attuali”; infine, Tolmino Franzoso racconterà l’esperienza della Sezione di Como dell’Associazione Italiana Parkinson.

Ingresso libero.