Riqualificare la Milano-Meda per le Olimpiadi invernali 2026

Riqualificare la superstrada Milano-Meda in vista dell Olimpiadi invernali del 2026. Il consigliere regionale Massimo De Rosa (M5S) presenterà, durante il consiglio regionale in programma martedì prossimo un’interrogazione a risposta immediata volta a conoscere quali siano nel merito le intenzioni della giunta.

«Chiediamo a Regione Lombardia di inserire la riqualifica della Milano-Meda, fra gli interventi necessari alle infrastrutture in vista delle Olimpiadi Invernali del 2026», spiega De Rosa. Ogni giorno in quel tratto di strada circolano, dati alla mano, circa 100mila veicoli provenienti non solo dall’hinterland milanese, ma anche dalle provincie di Como e di Monza e Brianza. Da tempo i sindaci dei comuni coinvolti sollecitano un intervento da parte di Regione Lombardia, al fine di risolvere le problematiche legate al traffico, e al conseguente inquinamento, sulla direttrice.