Sabato premiazione del concorso di poesia “Elli” a Carugo

Premiazione XVI Concorso Nazionale di Poesia “Vittoria Elli” a Carugo sabato prossimo. La cerimonia si terrà alle ore 16 presso il parco antistante la Biblioteca Comunale Mons. Galbiati (Via Calvi, 1 Carugo).

Questi i nominativi dei vincitori: Sez. ragazzi dagli 11 ai 17 anni compiuti.

1° Antonio Galizia di Cassano allo Ionio (CS) con “Melodia narrante”

2° Jacopo Aurola di Gavardo (BS) con “E come il vento”

3° Emmanuel Pio Pastore di Castrovillari (CS) con “Desiderio infranto”

Sez. adulti dai 18 anni compiuti:

1° Nunzio Buono di Casorate Primo (PV) con “Come un quadro senza pareti. (A mia madre)”

2° Dario Marelli di Seregno (MB) con “La felicità dei matti”

3° Silvia Secco di Bologna

Segnalati: Raffaele Floris di Pontecurone (AL) con “Vuoti a perdere” e Flavio Provini di Milano con “Fuori il sole (Dal carcere: Endecasillabi per la libertà)”.

La partecipazione alla sezione adulti, dai 18 anni compiuti, è stata davvero notevole. Sono pervenute 291 poesie: tutte le venti regioni italiane sono ben rappresentate., soprattutto la Lombardia, ma anche Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lazio e Puglia. Ci sono stati anche due partecipanti dall’estero: Belgio e Inghilterra. La maggior parte dei partecipanti a questa edizione si colloca nella fascia d’età tra i 40 ed i 60 anni, ben rappresentata la fascia dei trentenni e quella degli over 60 e da rilevare comunque anche una certa presenza di giovani dai 18 ai 25 anni, circa il 15% (44 poesie). Meno frequentata la sezione ragazzi dagli 11 ai 17 anni compiuti, con una partecipazione comunque estesa sul territorio nazionale. Da sottolineare comunque l’impegno profuso nell’incentivare la partecipazione dei ragazzi al concorso tramite l’organizzazione di un laboratorio di scrittura poetica, per le classi della Scuola Secondaria Giulio Salvadori di Carugo. Il laboratorio si è tenuto ad aprile con la conduzione di Riccardo Mini e Roberta Goeta, docenti ed esperti di scrittura creativa, dell’Associazione Luminanda di Como. La giuria quest’anno ha beneficiato della presenza di Alessandra Corbetta: dottore di ricerca in sociologia della comunicazione dei media e assistente presso l’Università Liuc – Carlo Cattaneo. Si occupa di poesia, sia come blogger che come scrittrice. Daniele Fumagalli: educatore nella scuola secondaria e cantautore. Laura Paleco: docente di lettere nella scuola secondaria e presso l’Università del Tempo libero di Carugo. Alfredo Panetta: poeta, membro di giuria del Premio Città di Galbiate (LC), e Premio Daniela Cairoli (CO), conduce laboratori di poesia nella scuola primaria.Davide Romagnoli: docente di lettere poeta e compositore.