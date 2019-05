A Balerna “Di terra e di cielo”. L’uomo e il suo ambiente

La rassegna “Di terra e di cielo – Cinema, ambiente, natura, esplorazione”, organizzata in collaborazione con Filmstudio90 di Varese, propone a Balerna, in Canton Ticino, due documentari e un film per tre venerdì consecutivi il 10, 17 e 24 maggio. Ciascuna proiezione (alle ore 20.45 nel salone ACP di via San Gottardo 102) sarà alla presenza di registi o professionisti di temi ambientali secondo un approccio divulgativo e scientifico.



Venerdì 10 maggio si comincia con La libertà della luna, documentario di Alessandro Scillitani, dedicato a persone non comuni che trascorrono le giornate in modo originale, fuori dagli schemi (nella foto): poeti, artisti, collezionisti portatori di racconti straordinari.



Il regista di Argegno Alessandro Omassi presenterà il 17 maggio il suo Amazzonia – Il popolo della grande selva, documentario in cui descrive quattro etnie indios, una per ogni paese visitato. Un viaggio dentro culture ancestrali isolate e poco toccate dal mondo esterno che vivono in equilibrio con un ambiente naturale oggi compromesso.



Ingresso con offerta libera. Info: www.filmstudio90.it.