Ultim’ora: aperto in Italia il discount più conveniente al mondo | Non si vedeva niente del genere dalla Standa

Finalmente il risparmio ha un nuovo marchio e un nuovo nome: arriva anche in Italia il discount più economico. Carrelli pieni… e anche il portafoglio!

Come ogni anno, con l’avvento di ottobre le giornate si allungano, le temperature crollano e i primi freddi ci spingono a prelevare plaid e morbidi maglioni dalle ante degli armadi.

A breve, però, milioni di italiani dovranno fare i conti con le spese legate al riscaldamento domestico: una prospettiva non proprio allettante, considerando i rincari sulle utenze e le difficoltà a far quadrare il bilancio familiare.

L’autunno è una stagione magica, ma porta con sé anche una rinnovata lista di costi da sostenere: dal materiale scolastico dei più piccoli, allo shopping in vista dell’inverno e delle relative festività, numerose famiglie si preparano a fare economia.

E se, fortunatamente, oggi il Belpaese può contare su una distribuzione capillare di discount in tutto il territorio, da Eurospin a Lidl, ora c’è un’altra buona notizia. Sarebbe approdato in Italia, infatti, uno store che promette un risparmio mai visto prima… forse, neppure ai tempi della Standa.

Standa, chi eravamo

Negli anni d’oro del boom economico italiano, Standa non era considerato solo un negozio della Grande Distribuzione Organizzata. Essa rappresentava infatti un punto di riferimento inossidabile, quasi una seconda casa, per milioni di famiglie. Fondata nel 1931 con il nome di “Magazzini Standard”, l’azienda cambiò successivamente nome sotto imposizione del regime fascista, assumendo ufficialmente l’acronimo Standa, ovvero “Società Tutti Articoli Nazionali Dell’Arredamento” … lo sapevi?

Negli anni ’50 e ’60, Standa prese parte attiva al miracolo economico, offrendo al pubblico una gamma di articoli eterogenei, dall’abbigliamento agli alimentari, e accogliendo la clientela in reparti luminosi e ordinati. Naturalmente, le famiglie accolsero di buon grado la novità e le prospettive di risparmio, trovando in Standa un ambiente pulito, rassicurante ed economico, dove si trovava di tutto. Poi, l’inesorabile declino. A oggi, Standa vive solo nei ricordi, ma un altro marchio si sta affacciando sul panorama nazionale…

Boom di aperture per Aldi

Lo storico gigante tedesco Aldi continua a conquistare tutta l’Italia, con nuove aperture in Lombardia che ridisegneranno il panorama della GDO. Con oltre 68 punti vendita attivi nella Regione, il discount teutonico ha fatto del risparmio, dell’efficienza e della qualità i suoi fiori all’occhiello, e si prepara a inaugurare ufficialmente il punto vendita di Como.

Inoltre, dai supermercati ai centri logistici, Aldi sta reclutando personale: secondo quanto riportato da ticonsiglio.com, la catena ricerca circa 100 nuove unità, anche senza esperienza, offrendo in cambio possibilità di crescita professionale e opportunità concrete e stabili, con particolare attenzione all’occupazione femminile. Non a caso, Aldi è stata inserita nella lista Best Employers for Women 2026: un segnale forte, e che potrebbe finalmente regalare nuove possibilità a mamme e precarie in cerca di lavoro.