Whatsapp, introdotta la funzione per spiare il partner: così sai dove si trova h24 | Addio ad ogni tipo di ansia

WhatsApp, ecco come potete spiare il partner con la nuova funzione introdotta nell’app: le novità e i risvolti

Nella società moderna, il modo di comunicare è diventato un’arma a doppio taglio, dove si cerca di rimanere tradizionali in un contesto dove la tecnologia non fa altro che prendere il sopravvento. Tra le app più utilizzate per comunicare vi è sicuramente quella della messaggistica istantanea: stiamo parlando di WhatsApp. Oggi, proprio per questa app abbiamo da darvi delle novità che vi permetteranno di spiare perfino il vostro partner: andiamo a vedere i dettagli e l’approfondimento proprio su questo tema.

Moltissimi esperti in materia di comunicazione, ci hanno spesso insegnato che non esiste non poter comunicare, il silenzio è anch’esso una forma di comunicazione. Per anni, abbiamo seguito il filone della comunicazione verbale e non verbale, della storia del PNL che, però, grazie al sopravento di internet e della tecnologia annessa, è diventato essenziale cambiare i propri punti di vista.

Il mondo, quindi, si basa attualmente sulla comunicazione tramite social o app istantanee, dove il messaggio è rapido e arriva senza troppi fronzoli direttamente al partner. Tra le ultime novità che fanno sempre più piacere in una relazione, esiste un metodo efficace che ti permette di spiare il vostro partner, notando movimenti di cui, ovviamente, non sempre ne siete a conoscenza.

Andiamo a capire in maniera approfondita di che funzioni si tratta, i dettagli e le curiosità che possono fare al caso nostro.

WhatsApp, ecco la funzione per spiare il partner: di che si tratta

Oggigiorno, moltissime persone non sono sicure dei propri fidanzati o fidanzate, si dice che bisogna puntare tutto sulla fiducia e sul rispetto ma, grazie alla tecnologia, queste possono anche venire a mancare creando un disagio interiore e sociale nel partner. Per questo, quindi, esiste un’applicazione che ti da la possibilità di notare quante volte il partner esce o entra da WhatsApp.

Chiaramente è impossibile poter controllare sempre il cellulare e, proprio per questo, l’app ti avviserà per segnalargli l’accesso del contatto che ha deciso di monitorare, sia che si tratta di entrata che di uscita. L’applicazione in questione risulta essere legale e gratuita. Se, invece, non si vuole utilizzare un app da scaricare sul telefono, basterebbe farsi inviare la posizione in tempo reale del proprio partner che cambia ogni volta quest’ultimo o ultima fa degli spostamenti.

Cosa si rischierebbe

Se il tuo partner non è assolutamente a conoscenza di quello che stai provando a fare, ossia spiare il cellulare altrui, stai rischiando grosso dal punto di vista legale in quanto questo è considerato dalla giurisprudenza un reato.

Infatti, il reato di interferenze illecite nella vita privata altrui, potrebbe essere punibile con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.