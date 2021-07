A Como 12 nuovi casi, due decessi in Lombardia

Oggi a Como si sono registrati 12 nuovi casi, un leggero incremento rispetto alle ultime settimane, per trovare un altro 12 nello “storico” della pandemia si deve risalire all’11 giugno. L’incidenza ogni 100mila residenti resta bassa, a quota 4,5, il 1° luglio aveva toccato il minimo di 3,5, mentre il massimo resta l’893 del 12 novembre scorso.

In regione vi sono stati 140 i nuovi positivi al Coronavirus, pari allo 0,3% dei 40mila tamponi eseguiti. Sono tre invece i decessi (nessuno sul Lario), che portano il totale da inizio pandemia a 33.785.

In leggero aumento i ricoveri nei reparti ordinari: +12, per un totale di 208. Nelle terapie intensive, invece, si contano due pazienti Covid in meno (45 in totale).