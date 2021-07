Agenti di commercio, via al rimborso del bollo auto

Rimborso del bollo auto per gli agenti di commercio, tra le categorie maggiormente penalizzate a causa della pandemia. La decisione assunta per tutti gli intermediari del commercio è stata presa dalla giunta regionale lombarda su proposta dell’assessore alla sviluppo economico Guido Guidesi e risponde alle richieste di Federagenti.

Regione Lombardia ha emanato l’avviso attuativo che, attraverso il sito www.bandi.regione.lombardia.it, consente agli aventi diritto di presentare la domanda entro il 14 luglio. Per la provincia di Como (con Sondrio e Varese) il periodo utile per la presentazione della domanda va da mercoledì 7 a mercoledì 14 luglio. Si tratta di un contributo a fondo perduto, il cui importo corrisponderà a quanto pagato per il bollo auto relativo al periodo tributario 2020. Per maggiori informazioni, como@federagenti.org.