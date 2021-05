Apre il centro vaccinale di Mariano Comense

Il centro vaccinale di Mariano Comense sarà operativo a partire da giovedì 6 Maggio. Potrà effettuare grazie alle cinque linee vaccinali (due gestite dai medici di medicina generale e tre da parte della RSA), fino a 720 vaccinazioni ogni giorno.

La struttura è stata allestita all’interno del “Palatenda” di via Don Sturzo.



Per quanto riguarda il bacino d’utenza, sarà il riferimento anche per il Canturino. La Città del Mobile, che aveva chiesto un proprio hub ha in seguido desistito grazie alla realizzaizone de punto vaccinale di Mariano Comense.

“È una notizia importante che permetterà al territorio marianese e canturino di fronteggiare ancora meglio l’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese” commenta il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Fabrizio Turba.”



“Il centro vaccinale di Mariano Comense – continua il Sottosegretario – è un ulteriore strumento messo a disposizione della cittadinanza che si aggiunge agli Hub di Villa Erba (Cernobbio) e di Lario Fiere (Erba) e gli altri centri vaccinali già attivi, implementando così la capacità vaccinale in provincia di Como. Ringrazio il sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti per la disponibilità e l’impegno per riuscire a raggiungere questo importante obiettivo per la nostra comunità, il presidente della Fondazione Porta Spinola Alessandro Turati, il direttore generale dell’AtsS Insubria Lucas Gutierrez, il direttore generale dell’Asst Lariana Fabio Banfi, la Croce Bianca, i medici di medicina generale e tutti i volontari che si sono resi disponibili” conclude Turba.