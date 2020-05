Automobilismo sportivo, predisposto il protocollo medico-sanitario

Mentre gli organizzatori del Rally del Pizzocchero in Valtellina hanno comunicato l’annullamento della gara per il 2020, che era prevista a metà giugno, la federazione automobilistica Aci Sport ha annunciato di aver messo a punto il protocollo medico-scientifico per l’automobilismo sportivo tricolore. «In questi giorni abbiamo lavorato – afferma Marco Ferrari, direttore per lo Sport in Aci – con tutte le componenti del nostro mondo, in costante contatto con la Commissione medico scientifica, per produrre un documento, che è stato ultimato. L’iter, già in corso, prevede di proporlo al Coni, alla Federazione medico sportiva e al ministero dello Sport per valutazione e approvazione. Una volta ottenuto l’avallo da parte delle autorità procederemo poi a integrarlo con contenuti declinati per le singole discipline».