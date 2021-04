Bmx, in pista a Olgiate per il Trofeo Lombardia

Si torna finalmente a gareggiare sulla pista di Bmx di Olgiate Comasco. L’appuntamento è fissato per domenica prossima con la prima prova del Trofeo Lombardia 2021.

Una competizione che ha una grande valenza simbolica per la società Bmx Ciclistica Olgiatese, che torna in prima linea a livello di organizzazione, mentre i suoi atleti, anche in questo periodo di emergenza sanitaria, si sono distinti nelle competizioni disputate. Ad ogni raduno azzurro, peraltro non mancano i portacolori del sodalizio lariano.

Proprio la struttura di Olgiate, lo scorso anno, avrebbe dovuto ospitare i Campionati italiani della specialità. Manifestazione che prima è stata rinviata e poi definitivamente annullata per il Covid e l’impossibilità di garantirne lo svolgimento a porte chiuse, come imposto dai protocolli in vigore. Per il 2021 l’evento tricolore si svolgerà a Padova; se ne riparlerà per il 2022.

Anche domenica prossima il pubblico non potrà accedere, ma l’aiuto dell’amministrazione locale e di alcuni sponsor hanno garantito l’evento.

Il programma della giornata prevede dalle 8 alle 9 lo screening per il Covid e l’ingresso nel paddock per tutte le categorie (Esordienti, Allievi, Junior, Elite e Master), seguito dalla verifica per le tessere.

Le prime prove ufficiali scatteranno alle 8.30 e saranno seguite dalla riunione tecnica alle 9.30.

Seguiranno le varie competizioni con le relative premiazioni.

Nel pomeriggio è stato disegnato il medesimo programma (in questo caso per Giovanissimi, Cruiser e Open) a partire dalle 13: quindi, nell’ordine, screening Covid, verifica tessere, prove ufficiali, riunione tecnica, gare e premiazione conclusiva.