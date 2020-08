Briantea84, il campionato inizia il 21 novembre

Pausa estiva per la Briantea84 di basket in carrozzina che nei giorni scorsi ha concluso gli allenamenti in vista del prossimo campionato che partirà il 21 novembre. Nel frattempo va definendosi la rosa dei giocatori. La prossima stagione sarà l’undicesima consecutiva a Cantù per Francesco Santorelli: la Briantea84 ha infatti ufficializzato la riconferma del giocatore per l’annata sportiva 2020-2021.

Nella sua esperienza con la formazione comasca, l’atleta del 1992 ha finora vinto sedici trofei: cinque scudetti, altrettante Coppa Italia e Supercoppa tricolore oltre alla Vergauwen Cup europea del 2013.

«Sono onorato e felice di continuare la mia carriera nella UnipolSai Briantea84 Cantù – spiega Santorelli – Spero che, nonostante il periodo difficile di questi ultimi mesi, riusciremo a riprendere le attività con entusiasmo e dedizione per raggiungere insieme grandi obiettivi. Gli stimoli e la mia fame sportiva non si sono sicuramente affievoliti».

Da pochi giorni, come detto, si sono conclusi gli allenamenti per la pausa estiva. La formazione brianzola guidata da coach Daniele Riva, dal 23 giugno scorso aveva ripreso le sessioni sul parquet del PalaMeda seguendo le indicazioni dei protocolli federali in merito alla ripartenza dopo il periodo di stop forzato causato dalla diffusione del Coronavirus, una emergenza che ha portato al blocco dei tornei italiani e internazionali 2019-2020. Le sedute sono state organizzate su turni, con gli atleti suddivisi in gruppi per evitare qualsiasi forma di assembramento.

«I ragazzi hanno avuto una grandissima motivazione – ha commentato l’allenatore Riva – Nonostante il caldo siamo riusciti a organizzarci con sessioni mattutine e serali. Tutti hanno dimostrato grande motivazione e voglia di esserci, con intensità. Era importante ripartire, ho visto gli atleti concentrati. Il nuovo acquisto Driss Saaid si è inserito molto bene nel gruppo, si è messo subito a disposizione. Ora un po’ di pausa in attesa di indicazioni ufficiali per la ripresa dell’attività agonistica».

La Serie A Fipic – Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina – partirà il prossimo 21 novembre. Sta prendendo forma il campionato 2020-21 dopo l’interruzione della scorsa stagione a causa della pandemia di Coronavirus. La Federazione ha ufficializzato anche le 8 squadre partecipanti: unica novità sarà la presenza del Bic Reggio Calabria al posto del Santa Lucia Roma che ripartirà dalla Serie B. Confermate le altre formazioni, oltre la UnipolSai Briantea84 Cantù: S. Stefano, Gsd Porto Torres, Amicacci Giulianova, Sbs Montello Bergamo, Dinamo Lab Sassari e Padova Millennium Basket.

La Coppa Italia 2020 si giocherà a Grottaglie (Taranto) il 13 e il 14 novembre: il trofeo sarà conteso tra UnipolSai, S. Stefano, Gsd Porto Torres e Amicacci Giulianova. Lo Scudetto 2020 e, di conseguenza, la Supercoppa Italiana 2020 non verranno assegnati.