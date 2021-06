Cala ancora l’incidenza della pandemia, ora Como è 55ª in Italia

Ricoveri ancora con il segno meno, 33 nuovi casi, 4 decessi, ma incidenza mai così bassa, tanto che ora la provincia di Como è al 55° posto su 106 territori italiani. Prosegue il trend positivo nel calo del contagio sul territorio. Ad iniziare dai dati diffusi dall’Asst Lariana.



Mariano senza ricoveri

Oggi, per per la prima volta da quando è stata aperta la degenza di Mariano Comense, non ha alcun letto occupato. Un risultato positivo, che si inserisce nel quadro rassicurante dei ricoveri di oggi. All’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia restano così 74 pazienti di cui 7 in rianimazione. Un unico positivo si è presentato con sintomi gravi da suggerirne il ricovero. Anche a livello regionale continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14), mentre i guariti o dimessi sono stati ieri 807. Crescita leggera invece per i malati non in terapia intensiva, 22 ieri, per poco più di mille letti occupati in tutta la Lombardia (1.073).



I decessi

Tra i 9 decessi registrati ieri in Lombardia, 4 sono di residenti in provincia di Como. Il totale regionale è ora a 33.620, mentre quello provinciale è di 2.277. Le “nuove” croci comasche potrebbero riferirsi anche ai giorni passati o a pazienti ricoverati o domiciliati fuori dalla provincia, ma ancora residenti nel territorio comasco.



Incidenza

I casi ogni 100mila abitanti negli ultimi sette giorni, ovvero l’incidenza, l’indicatore che più dell’indice del contagio (Rt) ora determina il passaggio in zona bianca non è mai stato così basso in provincia di Como. Oggi è a 36, nelle settimane passate era stato anche 10 volte tanto. Su scala nazionale, Como che è stata per lungo tempo nella “top ten” è al 55° posto, oltre la metà delle province italiane. La graduatoria è guidata da Catania con 93, seguita da Prato con 67. Tutta Italia insomma anche grazie alla campagna vaccinale sta respingendo il virus.



I nuovi positivi

Sono 33 i nuovi positivi in provincia di Como sui 461 regionali, la percentuale dei tamponi positivi è molto bassa, 1,2% su 35.716 esami processati. Hanno superato ieri i cento positivi unicamente Milano (123) e Varese (120). Zero contagi invece a Lodi.