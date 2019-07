Caldo, record di chiamate al 118: nel weekend oltre 2.200 richieste

Caldo torrido: è record di chiamate al 118 sul Lario e, più in generale, in tutta la Lombardia. Nell’ultimo fine settimana la centrale operativa della provincia di Como ne ha ricevute 2.216. Venerdì 28 giugno è stato registrato un aumento del 45%, le telefonate complessivamente sono state 758 contro una media di 520, e sabato e domenica non è andata meglio con 1.458 chiamate in due giorni. Trend confermato anche in mattinata

A partire da questo pomeriggio però, almeno sul fronte meteo, si sono registrati i primi cambiamenti. Sono arrivate, infatti, le prime precipitazioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni.

La sala operativa di Regione Lombardia ha emesso un’allerta gialla (ossia criticità ordinaria) per il rischio – di temporali forti.

