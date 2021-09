Cantù, allenamenti congiunti con Verona e Aquila Trento

Due allenamenti-test con altre formazioni prima dell’inizio del campionato, per misurare la forma della squadra in vista dell’esordio in A2, che sarà il 3 ottobre in casa, al PalaDesio, contro Capo d’Orlando. Cantù affronterà Aquila Basket Trento e Scaligera Verona, giovedì 23 e sabato 25 settembre. Gli incontri saranno comunque a porte chiuse.

Reduce dal successo casalingo contro l’Assigeco Piacenza (73-60 il finale), nella gara che ha chiuso la Supercoppa della S.Bernardo-Cinelandia Park, la squadra ha partecipato ad una serata di presentazione con sponsor e rappresentanti delle istituzioni del territorio.

Al Golf Villa d’Este hanno portato il loro saluto in vista della nuova avventura nel campionato di serie A2 Andrea Polichetti (prefetto di Como), Giuseppe De Angelis (questore), Alessandro Fermi (presidente del Consiglio Regionale della Lombardia) e Giuseppe Molteni (vicesindaco del Comune di Cantù). Presenti tutti i dirigenti, a partire dal presidente Roberto Allievi e l’amministratore delegato Andrea Mauri.

Martedì 28 settembre a Cantù è invece in programma una presentazione riservata ai tifosi, con modalità che però devono essere ancora definite.