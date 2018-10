Casinò di Campione: slitta a novembre l’incontro tra sindacati e curatori fallimentari

Casinò di Campione, l’incontro tra sindacati e curatori fallimentari, in calendario ieri pomeriggio, non ha prodotto alcun risultato. Va ricordato come dallo scorso 27 luglio i tre curatori incaricati si stiano occupando della vicenda del Casinò di Campione d’Italia. Di recente, i tre professionisti hanno inviato alle organizzazioni sindacali la comunicazione formale di apertura della procedura di licenziamento collettivo di tutti i dipendenti della casa da gioco dell’enclave.

Ieri si è svolto un incontro, durante il quale i sindacati, tra loro compatti, si sono rifiutati di sottoscrivere i contenuti della procedura. La discussione, pertanto, è stata rinviata a una nuova riunione prevista per l’inizio del prossimo novembre.

Sempre ieri, intanto, sulla situazione di grave crisi in atto nel comune di Campione d’Italia – tra Casinò fallito e amministrazione comunale in dissesto e commissariata – è intervenuto il consigliere regionale del Pd, Angelo Orsenigo che ha richiamato l’attenzione anche sulla Commissione speciale rapporti tra Lombardia e Confederazione elvetica che «dovrà occuparsi tra le prime questioni proprio di Campione. Dove proprio oggi (ieri, ndr) – ha detto Orsenigo – lavoratori del Casinò e semplici cittadini hanno occupato il municipio, segno che l’esasperazione è molto forte. Ecco perché abbiamo deciso che dobbiamo cominciare ad ascoltare quanto meno il commissario prefettizio affinché ci faccia il punto della situazione».